Depuis le 9 juillet, ce n'est pas moins de 5 morts aux quatre coins de l'île dont 3 pour la seule journée du " jeudi noir " du 16 juillet. Depuis le début de l'année, 15 personnes ont trouvé la mort sur la route dont plus de 30 % en 8 jours. À la veille du week-end et pour toute la période des vacances scolaires, le préfet de La Réunion appelle à nouveau tous les usagers à la plus grande prudence. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Respectez la limitation de vitesse :

La vitesse est la première cause de mortalité routière. Elle est limitée sur l’ensemble du réseau routier et cette réglementation s’applique à tous les conducteurs et à tous les véhicules sans exception.

• Plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent en cas d’accident et plus les conséquences sont graves.

• Plus la vitesse augmente, plus le champ de vision se rétrécit. À grande vitesse, il se limite à une vision centrale de la route.

Adaptez votre vitesse aux circonstances : conditions de circulation et conditions climatiques, état de la chaussée, chargement du véhicule.

N’utilisez pas votre téléphone tenu en main en conduisant :

Téléphoner en conduisant détourne obligatoirement l’attention et multiplie par 3 le risque d'accident.

L’utilisation d’un téléphone portable est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 3 points du permis de conduire.

ATTENTION : Depuis le 22 mai 2020, une nouvelle réglementation en application du décret n°2020-605, permet la suspension temporaire du permis de conduire pour l’infraction de téléphone au volant lorsque celle-ci est commise concomitamment à une autre infraction au code de la route en matière de règles de circulation.

Respectez les distances de sécurité :

Pour ne pas prendre le risque de provoquer un accident, chacun doit garder ses distances avec le véhicule qu’il suit. La distance d’arrêt augmente inévitablement avec des facteurs à risque, tels que la vitesse ou l’alcool par exemple.

Le non-respect de la distance de sécurité est sanctionné d’une amende forfaitaire de 135 € et d’un retrait de 3 points au permis de conduire.



Bannissez la consommation d’alcool et de stupéfiants si vous prenez le volant

Les forces de l’ordre effectueront des contrôles tout au long du week-end afin de s’assurer de son respect pour la sécurité de chacun, pour la sécurité de tous.