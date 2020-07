BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du 18 juillet 2020 :



- Pour embarquer dans l'avion, il faut désormais présenter un dépistage négatif

- Cet hiver, faites du tourisme éco-responsable à La Réunion

- Vacance Tec-Tec : tout un programme pour redécouvrir la biodiversité de l'île

- Avec les "charity shops", les associations britanniques sortent du confinement, pas de la crise

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un week-end qui commence sous le soleil

Pour embarquer dans l'avion, il faut désormais présenter un dépistage négatif

A partir de ce samedi 18 juillet 2020, l'obligation de présenter des résultats négatifs au Covid-19 pour pouvoir embarquer dans un avion en direction de La Réunion devient effective. Si les tests PCR étaient jusqu'ici facultatif, désormais, les compagnies aériennes ont pour consigne de refuser l'accès à l'avion à toute personne ne présentant pas ses résultats, datant au maximum de 72 heures. Les voyageurs doivent aussi présenter une attestation sur l'honneur de n'avoir aucun symptôme et de ne pas avoir été en contact avec une personne contaminée dans les 14 derniers jours

Cet hiver, faites du tourisme éco-responsable à La Réunion

C'est les vacances et avec elles l'envie d'aller se balader pour les chanceux qui ont quelques congés en juillet-août. Mais le coronavirus est passé par là et les restrictions sanitaires poussent certains vacanciers à privilégier La Réunion plutôt que prendre l'avion. Certaines sociétés en profitent pour valoriser non seulement les atouts de l'île mais aussi un tourisme plus responsable. C'est le cas de l'agence Horizon Réunion.

Vacance Tec-Tec : tout un programme pour redécouvrir la biodiversité de l'île

Le 1er août, le Bien " Pitons, cirques et remparts " de La Réunion fêtera les 10 ans de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. A cette occasion, la Maison du Parc propose différentes animations du 5 juillet au 23 août. Exposition photo, rencontre avec les photographes, activités ludiques, et sorties nature seront mises en avant, afin de " prendre conscience de l'exceptionnalité des paysages et de la biodiversité de La Réunion ". Afin de respecter le protocole sanitaire mis en place, le port du masque sera obligatoire et le respect des gestes barrière sera demandé lors de chaque activités

Avec les "charity shops", les associations britanniques sortent du confinement, pas de la crise

"Je préfère qu'il soit rouvert avec des restrictions que pas du tout". Comme Maxine, à la recherche de vêtements d'été, de nombreux clients en quête d'une bonne affaire repassent le seuil des "charity shops" britanniques depuis l'amorce du déconfinement.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un week-end qui commence sous le soleil

Ce samedi sera lumineux, Matante Rosina ressort ses lunettes de soleil et forme de palmiers. Quelques nuages dans le sud mais trois fois rien. Il fera un peu frais mais c'est un temps de saison ! L'après-midi le soleil continuera à être bien présent un peu partout sur l'île. Côté mer par contre : prudence, les vagues sont au rendez-vous alors tenez-vous éloignés du littoral, la houle revient.