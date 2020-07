Retrouvez tous les chantiers en cours et les évènement à venir sur les axes routiers cette semaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Chantiers en cours -

RN1 - Route du Littoral / Ravine à Malheur - Travaux de réparation de GBA

Sur la RN1 Route du Littoral secteur Ravine à Malheur sens Sud/Nord, travaux de réparation de GBA les nuits jusqu’aux vendredi 24 juillet inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h en fonction des besoins du chantier.

RN1 - St Denis - Travaux de nettoyage divers

Sur la RN1 Route du Littoral, travaux de nettoyage divers du lundi 20 au vendredi 24 juillet. BAU neutralisée de 6h à 14h dans le sens Ouest/Nord.

RN2 - St Philippe / Ravine Ango et Tremblet - Travaux d'élagages

Sur la RN2 à St Philippe de Ravine Ango à Tremblet, suite des travaux d'élagage jusqu'au vendredi 24 juillet. Circulation alternée de 8h à 15h30 selon l'avancement.

RN2 - St Pierre - Travaux d'entretien des plantations

Sur la RN2 déviation de Grand Bois à St Pierre, travaux d'entretien des plantations les lundi 20 et mardi 21 juillet. BAU neutralisée de 8h à 15h30 dans le sens Sud/Est.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de dévégétalisation

Sur la RN5 Route de Cilaos secteur Burel, travaux de dévégétalisation jusqu'au mardi 21 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 16h.

RD12 - St Leu - Travaux de construction d’un mur de soutènement et parapets

Sur la RD12 Route des Colimaçons à St Leu secteur Bois de Nèfles, travaux de construction d’un mur de soutènement et parapets jusqu'au lundi 17 août. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD13 - St Leu/Route de Bras Mouton - Travaux de réalisation d'un mur de soutènement

Sur la RD13 Route de Bras Mouton à St Leu PR4+50, travaux de réalisation d'un mur de soutènement jusqu'au vendredi 4 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD18 - Etang Salé/Route de la Ravine Sèche - Travaux de tirage et d'aiguillage de câbles

Sur la RD18 Route de la Ravine Sèche à l'Etang Salé, travaux de tirage et d'aiguillage de câbles du lundi 8 juin au vendredi 28 août. Circulation alternée de 7h à 16h.

- Chantiers à venir -

RN2 - Ste Rose - Travaux de création d'un accotement

Sur la RN2 à Ste Rose Ravine Bonin, travaux de création d'un accotement du lundi 20 au vendredi 24 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de réalisation de murets

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Bois Blanc, travaux de réalisation de murets du lundi 20 au vendredi 24 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Philippe - Travaux de dérasement

Sur la RN2 à St Philippe secteur Takamaka, travaux de dérasement du mardi 21 au vendredi 24 juillet. Circulation alternée de 8h à 15h30.

RN2002 - Bras Panon - Travaux d'assainissement

Sur la RN2002 à Bras Panon Paniandy, travaux d'assainissement du lundi 20 au vendredi 24 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoit - Travaux de pose de poteaux

Sur la RN3 à St Benoit entre Chemin Ceinture et Les Platanes, travaux de pose de poteaux du lundi 20 au vendredi 24 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoit/Plaine des Palmistes - Travaux de fouille

Sur la RN3 entre l'Echo à St Benoit et le premier village à la Plaine des Palmistes, travaux de fouille du lundi 20 au vendredi 24 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD41 Rte de la Montagne – Travaux de renforcement de chaussée

Le Conseil Départemental vous informe que sur la RD41, dans les Rampes de la Montagne, pour permettre des travaux de renforcement de chaussée du PR 3+300 au PR 5+350, la circulation sera interdite de 23h à 05h les nuits du mardi 21 au mardi 28 juillet.

Par ailleurs, en première partie de nuit, la circulation sera alternée pour les besoins du chantier.

RN1 St Leu/Etang Salé -Travaux de réfection d'enrobés

Sur la RN1 à St Leu et l'Etang Salé, travaux de réfection d'enrobés dans le sens Sud/Nord de 20h à 05h comme suit :

- la nuit du lundi 20 juillet : travaux entre Stella et Colimaçons, fermeture de la bretelle de sortie Stella.

- la nuit du mardi 21 juillet : travaux entre l'échangeur de l'Etang Salé et celui du Portail, fermeture au niveau de la bretelle de sortie RD17. Déviation par RN1A.

-Evènements hors chantiers-

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 19 juillet de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.