Le " Tremplin music'al run ", organisé par La SHLMR s'est achevé ce vendredi soir, par le concert final sur la scène du Kerveguen à Saint-Pierre. Lancé en février, le concours de découverte des talents musicaux réunionnais a subi les impacts du Covid-19 et les 4 concerts prévus en pied d'immeuble ont été annulés au profit d'une présence renforcée sur les réseaux sociaux.

Les 8 finalistes ont pu profiter de cette période de confinement pour collaborer avec nos 2 artistes parrains et membres du jury : Wizdom et Mickaël Pouvin.

Vendredi soir, les 8 finalistes et les parrains se sont produits devant 60 spectateurs en salle (règles sanitaires liées au COVID-19) et devant plus de 5000 internautes grâce au live diffusé la page facebook

1h30 de show rythmé par les passages des candidats, les titres en équipe et les prestations des parrains, le jury a donné ses gagnants :

• Vainqueur 2020 : Wilson Dobaria, avec son titre " Ou sa manker "

• 2 Prix coup cœur décernés à Madeleine avec le titre " When i close my eyes " et Wes Jei avec son titre " Schmilblick "

• Le prix de la meilleure adaptation en équipe est décerné à Audrey Rivière, Trey Killian, Niamor et Wes Jei, pour leur interprétation de la chanson " Grâce à vous " de Mickaël Pouvin

Wilson, remporte : 1 billet d’avion aller-retour Réunion/Paris offert par la compagnie Air Austral ; 1 bon d’achat de 300€ dans le magasin de musique Ze Shop et 1 journée en studio d’enregistrement professionnel.

Cette deuxième édition du Tremplin Music’Al Run en chiffres, c’est : 1 journée de tournage offerte à 10 participants ne pouvant pas se filmer, 32 participants, 8 finalistes, 8 enregistrements vidéos des titres des finalistes, des coaching à distance avec les 2 parrains, 2 adaptations en équipe des chansons des parrains, des coaching vocaux et scéniques et 1 concert final au Kerveguen à Saint-Pierre.