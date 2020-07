Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 21 heures

Le 1er août, le Bien " Pitons, cirques et remparts " de La Réunion fêtera les 10 ans de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. A cette occasion, la Maison du Parc propose différentes animations du 5 juillet au 23 août. Exposition photo, rencontre avec les photographes, activités ludiques, et sorties nature seront mises en avant, afin de " prendre conscience de l'exceptionnalité des paysages et de la biodiversité de La Réunion ". Afin de respecter le protocole sanitaire mis en place, le port du masque sera obligatoire et le respect des gestes barrière sera demandé lors de chaque activités. Nous publions ci-dessous le communiqué. (photo rb/ www.ipreuunion.com)

Le 1er août, le Bien " Pitons, cirques et remparts " de La Réunion fêtera les 10 ans de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. A cette occasion, la Maison du Parc propose différentes animations du 5 juillet au 23 août. Exposition photo, rencontre avec les photographes, activités ludiques, et sorties nature seront mises en avant, afin de " prendre conscience de l'exceptionnalité des paysages et de la biodiversité de La Réunion ". Afin de respecter le protocole sanitaire mis en place, le port du masque sera obligatoire et le respect des gestes barrière sera demandé lors de chaque activités. Nous publions ci-dessous le communiqué. (photo rb/ www.ipreuunion.com)