Ce sont les nouvelles têtes du gouvernement et elles sont déjà passées par La Réunion... Roselyne Bachelot, nouvelle ministre de la Culture, Eric Dupond-Moretti, Garde des Sceaux et Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer... Tous trois ont déjà foulé le sol de l'île, pour de multiples raisons. L'occasion de faire un plongeon dans les archives d'Imaz Press grâce à la sélection de notre photographe. Poses incongrues, éclats de rire ou mines contrariées... Découvrez les nouveaux ministres version péi, à travers ce diaporama photo. (Photos rb/www.ipreunion.com)

Roselyne Bachelot, aujourd'hui ministre de la Culture, est venue à La Réunion en 2011 en tant que ministre des Solidarités et de la cohésion sociale. Une visite officielle au cours de laquelle elle avait échangé avec les acteurs locaux de l'insertion professionnelle afin d'établir un bilan de la mise en oeuvre du RSA (revenu de solidarité active) à La Réunion. Elle avait aussi assisté à un atelier de lutte contre l'illettrisme, et visité un établissement pour enfants souffrant de troubles du comportement.

Elle est revenue un an plus tard, en 2012, avec au coeur de sa visite les violences intrafamiliales, soulignant que La Réunion restait l'un des départements les plus touchés par les violences au sein des foyers.

Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, était en visite officielle à La Réunion en 2018. Il avait visité la Direction de l'environnement de l'aménagement et du logement (DEAL) ainsi que la centrale photovoltaïque des Cèdres, à l'Etang-Salé.

Il s'était également rendu à Mafate pour rencontrer les habitants du crique et goûter un petit-déjeuner créole. Avant de repartir pour la métropole, il avait visité le Centre régional opérationnel de surveillance et sauvetage (CROSS) au Port.

Eric Dupond-Moretti enfin, est venu à La Réunion pour l'important procès Fraumens en 2014. David Fraumens a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de Saint-Denis pour tentative de meurtre sur Daniel Adécalom. Il était justement défendu par Maître Eric Dupond-Moretti.

