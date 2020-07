Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 heures

C'est les vacances et avec elles l'envie d'aller se balader pour les chanceux qui ont quelques congés en juillet-août. Mais le coronavirus est passé par là et les restrictions sanitaires poussent certains vacanciers à privilégier La Réunion plutôt que prendre l'avion. Certaines sociétés en profitent pour valoriser non seulement les atouts de l'île mais aussi un tourisme plus responsable. C'est le cas de l'agence Horizon Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

