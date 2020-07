- Reshad de Gerus : le grand espoir péi du sport automobile

Vice-champion de France de Formule 4 en 2019, Reshad de Gerus (17 ans) roule cette année à l'étage supérieur : en Formula Renault Eurocup, le championnat européen de Formule 3. Retardée par la pandémie, le début de la saison n'a pas été des plus simples pour le pilote réunionnais. Embêté tout le week-end par des soucis techniques sur sa monoplace, il a terminé 14ème et 13ème des deux courses inaugurales. Une entrée en matière compliquée qui fait partie de l'apprentissage et n'entame en rien ses ambitions.

La Kourmétragerie, l'agence qui valorise les courts-métrages péi

La Kourmétragerie vous connaissez ? Comme son nom l'indique, cette agence de distribution diffuse des courts-métrages de La Réunion qui valorisent à la fois le film d'auteur et la réalisation péi. Ces petits films de moins d'une heure sont destinés à un public adolescent ou adulte avec la possibilité, pour certains films, d'avoir un échange avec le réalisateur ou la réalisatrice et/ou un membre de l'équipe du film. Rencontre avec Guillaume Clément, président de l'association La Kourmétragerie.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet 2020 sur Imaz Press :



- Lundi 13 juillet - Conflits à l'Université de La Réunion sur fond de liberté d'expression

- Mardi 14 juiillet - Un 14 juillet pas comme les autres

- Mercredi 15 juillet - Les Prud'hommes valident le "motif économique" pour l'un des agents licenciés en 2018

- Jeudi 16 juillet - Le nombre de cas continuent d'augmenter, les autorités tablent sur la responsabilité individuelle

- Vendredi 17 juillet - Le PLR en force dans l'intercommunalité de l'ouest

Cambrioleurs, mais pas tous gentlemen: une galerie d'art à Tokyo a récemment proposé aux visiteurs de "voler" les oeuvres de leur choix, mais une part du butin s'est rapidement retrouvée sur des sites de vente aux enchères.

Le temps sera mitigé ce dimanche 19 juillet selon Matante Rosina. Si elle va pouvoir profiter du marché ce matin grâce au soleil, il se pourrait bien que les nuages et la pluie s'installe pendant l'après-midi. Sur le littoral, il devrait faire entre 22 et 26 degrés, et entre 17 et 19 dans les cirques. Attention au vent dans le sud, avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 70 km/h.