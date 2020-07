Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce vendredi 17 juillet 2020, le lancement du concours Miss Ecologie a été annoncé dans la presse. Il vise les femmes "sensibles à la cause écologique", et sélectionne 80 femmes du monde entier pour promouvoir l'éco-tourisme et la protection de l'environnement. Problème : sur les réseaux, l'annonce agite beaucoup. Les critères de sélections sont pour beaucoup d'internautes considérés comme sexistes et dénoncent la récupération de la cause écologiste à des fins commerciales.

Ce vendredi 17 juillet 2020, le lancement du concours Miss Ecologie a été annoncé dans la presse. Il vise les femmes "sensibles à la cause écologique", et sélectionne 80 femmes du monde entier pour promouvoir l'éco-tourisme et la protection de l'environnement. Problème : sur les réseaux, l'annonce agite beaucoup. Les critères de sélections sont pour beaucoup d'internautes considérés comme sexistes et dénoncent la récupération de la cause écologiste à des fins commerciales.