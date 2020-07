Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le temps sera mitigé ce dimanche 19 juillet selon Matante Rosina. Si elle va pouvoir profiter du marché ce matin grâce au soleil, il se pourrait bien que les nuages et la pluie s'installe pendant l'après-midi. Sur le littoral, il devrait faire entre 22 et 26 degrés, et entre 17 et 19 dans les cirques. Attention au vent dans le sud, avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 70 km/h. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le temps sera mitigé ce dimanche 19 juillet selon Matante Rosina. Si elle va pouvoir profiter du marché ce matin grâce au soleil, il se pourrait bien que les nuages et la pluie s'installe pendant l'après-midi. Sur le littoral, il devrait faire entre 22 et 26 degrés, et entre 17 et 19 dans les cirques. Attention au vent dans le sud, avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 70 km/h. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)