Trois photographes locaux de l'association "Terres de lumières" lancent un défi original : laisser aux internautes le choix des clichés qu'ils présenteront lors d'une exposition prévue mi-octobre sur l'Islande. Une opération inédite.

C'est une idée originale, "j'ai toujours des idées tortues" justifie d'ailleurs avec humour le photographe Fabrice H. Avec lui, Jean-François Bègue et Luc Perrot. Tous trois, issus de l'association "Terres de lumières", lancent une exposition participative où c'est le spectateur qui choisit les œuvres présentées.

Les trois photographes ont proposé une sélection de 30 photos chacun parmi lesquels les Réunionnais sont invités à en choisir 10 (par auteur). Des clichés époustouflants réalisées en Islande.

Le principe : se rendre sur le site internet, sélectionner 10 photos et c'est parti. Chaque visuel est présenté sous forme d'une vidéo qui permet d'entendre chaque photographe parler de son cliché.

"Choisir, ce n'est pas si facile que ça en a l'air !" prévient le photographe. "On est ravis, on a déjà une centaine de votes pour l'instant… et on voit d'ailleurs une tendance qui commence déjà à se dessiner pour 3 ou 4 photos".

"Pourquoi l'Islande ? On fera une exposition sur La Réunion l'an prochain mais là on voulait commencer par une autre destination" explique Fabrice. "Finalement l'Islande n'est pas si éloignée que ça de La Réunion. Le climat n'est pas le même, mais c'est aussi une île volcanique, avec une lumière et une végétation très particulière."

Le vote est possible pendant plus de 80 jours encore pour une exposition prévue mi-octobre et qui présentera les 30 tirages grand format issus de cette sélection.

