BONJOUR LA RÉUNION - À la une du lundi 20 juillet 2020 :



- Grand port maritime : les dockers souhaitent le dépistage systématique des marins

- Le port du masque devient obligatoire dans les lieux clos

- La jeunesse réunionnaise se tourne vers les réseaux sociaux pour militer

- Restaurant TJR, des barquettes bien remplies

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le sud sous les nuages, du soleil pour le reste de l'île

Grand port maritime : les dockers souhaitent le dépistage systématique des marins

Alors que le nombre de cas importés et de cas autochtones de Covid-19 continuent d'augmenter dans l'île, certains dockers du Grand port maritime (GPM) réclame la mise en place d'un dépistage systématique des marins arrivant à La Réunion. Cette demande ne fait pas partie du dispositif mis en place par la préfecture. La demande a donc été refusée.

Le port du masque devient obligatoire dans les lieux clos

C'était une mesure annoncée par Emmanuel Macron en début de semaine : le port du masque est obligatoire à partir de ce lundi 20 juillet dans les lieux clos publics. Cela signifie les magasins, les supermarchés, les banques etc... Une mesure valable sur l'ensemble du territoire, Métropole et Outre-mer, alors que les gestes barrières sont de moins en moins appliqués aujourd'hui et que les autorités sanitaires observent une légère reprise épidémique.

La jeunesse réunionnaise se tourne vers les réseaux sociaux pour militer

Luttes LGBTQI, anti-racistes, féministes, décolonialistes... Le militantisme commence à gonfler à La Réunion, et ce grâce aux réseaux sociaux. Si la vie militante a souvent été minoritaire dans l'île, aujourd'hui, de plus en plus de voix se font entendre, sur des sujets divers et variés

Restaurant TJR, des barquettes bien remplies

L'adresse est très connue dans le quartier des Deux Canons à Sainte-Clotilde. Connue et appréciée : la queue commence à se former avant 11h00. Derrière des vitrines où sont alignés les bacs, pas moins de trois personnes assurent le remplissage des barquettes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le sud sous les nuages, du soleil pour le reste de l'île

Ce lundi matin 20 juillet 2020 sera bien morose sur l'île d'après Matante Rosina. La grisaille devrait s'inviter au petit matin, pour s'estomper et offrir un beau soleil à l'île, sauf dans le sud où les nuages devraient persister. Les températures restent assez fraîche, avec 24 degrés en moyenne sur le littoral. Toujours beaucoup de vent à prévoir dans le sud.