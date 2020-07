L'intersyndicale s'est réunie à nouveau ce lundi 20 juillet pour évoquer la suite des événements. Très remontés, les transporteurs envisagent des actions fortes dès cette semaine et potentiellement dès ce mardi contre la Région. Une opération escargot pourrait être organisée en direction de la collectivité. Aucun blocage de route n'est envisagé par contre. A ce jour, le chantier de la Nouvelle Route du Littoral est à nouveau à l'arrêt, l'ordre de service n'est pas signé pour assurer les futures commandes de roches nécessaires pour la construction de la digue. Pas d'informations non plus sur la potentielle résiliation du marché. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"On va sortir l'artillerie lourde" disent les transporteurs ce lundi 20 juillet. L'intersyndicale organisait un point presse à Sainte-Suzanne dans la matinée pour rappeler leurs revendications et annoncer des actions fortes pour la suite. "Une chose est sûre, il n'y aura pas de blocage de route, on ne souhaite pas impacter les Réunionnais" nous affirme Didier Hoareau, du syndicat OTI.

"On jouera sur l'effet de surprise" nous dit-on, aucune annonce ne sera faite sur les actions prévues. Une opération escargot peut être envisagée cependant, en drection de la collectivité régionale, peut-être dès ce mardi. "On est en guerre", appuiie Didier Hoareau. "On ne veut plus de petit bricolage avec des petites commandes de roches par ci par là, on veut une vraie reprise du chantier et que l'ordre de service soit signé." Concernant la rencontre qui était prévue le 10 juillet entre la Région et le groupement et qui a finalement été décalée, l'intersyndicale dit n'être toujours au courant de rien.

Plus de 800 personnels sont concernés par ce chantier.

