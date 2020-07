L'adresse est très connue dans le quartier des Deux Canons à Sainte-Clotilde. Connue et appréciée : la queue commence à se former avant 11h00. Derrière des vitrines où sont alignés les bacs, pas moins de trois personnes assurent le remplissage des barquettes. (Photo Matante Mimose)

Le jour de notre passage, 5 plats sont proposés : coq au vin, cari thon gros piment, poulet aigre-doux, riz cantonnais poulet rôti et sauté de mines, ainsi que 2 salades : crudité et russe.

A noter que le restaurant dispose d’un espace dédié aux sandwichs.

Nous repartons avec un cari de thon aux gros piments. C’est un plat assez délicat sur la cuisson. Mal maîtrisée, et les morceaux de thon s’assèchent, laissant une sensation désagréable en bouche. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, mais ça en prenait le chemin. Heureusement que certains morceaux sont encore souples, et bien imbibés de sauce. Quelques morceaux de gros piments supplémentaires n’auraient pas été de trop. La sauce piment vert aux oignons relève bien les saveurs du cari.

Le riz et les grains sont satisfaisants. Si vous aimez le piment la pâte, le restaurant en vend aussi.

Accueil : poli

Hygiène apparente : correcte

Quantité : correcte

Service : efficace

Qualité gustative du plat dégusté : correcte

Possibilité de manger sur place : oui

Parking dédié : non

On a aimé : le choix des plats et des barquettes bien remplies

On aurait aimé : un peu plus de sourires.

Date de la visite : mars 2020

Le Restaurant TJR se trouve sur l’avenue Delattre de Tassigny, l’artère principale de Sainte-Clotilde, après la Sogecore en venant de l’Est. 0262 28 34 61 – 0692 88 91 30

Note globale : 2 barquettes

Une barquette : Juste si on faim

Deux barquettes : Assez bon, mon ventre est plein

Trois barquettes : Très bon, on revient demain

Quatre barquettes : Exceptionnel, divin !

Cette appréciation n’engage que son auteur, vous pouvez avoir une expérience différente.

Matante Mimose / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com