C'est un véritable feuilleton qui semble se dérouler à la Casud. Après la tentative ratée de renverser André Thien-Ah-Koon de la présidence de l'intercommunalité, le 10 juillet 2020, après le report de l'élection pour les vice-présidences, le 16 juillet, Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph, a formalisé ce dimanche 19 juillet la volonté de sa commune de rejoindre la Civis, comptant bien emmener avec lui la ville de Saint-Philippe. Toutes ces péripéties intriguent, tant elles ont l'allure d'un règlement de compte avec André Thien-Ah-Koon, avec en toile de fond une vieille rancoeur entre ce dernier et le président de Région, Didier Robert. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- La présidence d’André Thien-Ah-Koon contestée -

Si Le Tampon est la plus grosse commune de cette interco, pour ses membres, Saint-Joseph et Saint-Philippe en tête, cela ne justifie pas que les pouvoirs soient concentrés entre les mains d’André Thien-Ah-Koon. Et pour cause, depuis plusieurs années déjà, les deux édiles reprochent au maire du Tampon d’utiliser les moyens financiers non négligeables de la Casud (près de 129 millions d’euros) au profit de son territoire, les autres communes ne devant, selon elles, se contenter que de miettes. Plusieurs passes d’armes avaient déjà eu lieu lors de la précédente mandature.

Patrick Lebreton et Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe, comptaient donc bien renverser la tendance à l’aube de ce nouveau mandat, avec l’aide, notamment, de Bachil Valy, le maire de l’Entre-Deux. La politique réservant son lot de rebondissements, c’est finalement avec le soutien du maire de l’Entre-Deux et au bénéfice de l’âge que le maire du Tampon est parvenu à garder cette présidence, provoquant ainsi une guerre ouverte entre les deux camps.

Cela s’est traduit, d’abord, par le non consensus concernant les vice-présidences puis, par l’envoi, ce dimanche, d’un courrier de Patrick Lebreton au préfet de La Réunion annonçant son intention de rejoindre la Civis.

- Didier Robert aux manettes pour régler de vieilles rancœurs -

Patrick Lebreton et Olivier Rivière ne sont pas les seuls à avoir des comptes à régler avec le maire du Tampon. Il se dit en effet que le président de Région serait également aux manettes de ces différentes péripéties. En effet, ce n’est un secret pour personne, Didier Robert et André Thien-Ah-Koon ne mangent pas un grain de sel ensemble. Le second reproche au premier d’avoir voulu "tuer le père", taclant ainsi dès qu’il le peut le président de Région.

Les vieilles rancœurs ayant la dent dure, Didier Robert aurait ainsi voulu saisir l’opportunité de l’élection à la présidence de la Casud pour obtenir sa revanche contre TAK. Ce qui expliquerait le vote d’Alin Guezello, opposant historique du maire de Saint-Joseph et proche de Didier Robert, en faveur de Patrick Lebreton. Stratégie perdante pour le patron de la pyramide inversée qui, décidément, cumule les revers, après les municipales à Saint-Denis et l’élection pour la présidence de la Cinor.

- Une alliance de circonstance plutôt qu’une stratégie régionale -

Ce rapprochement avec Patrick Lebreton préfigure-il un ticket en vue des régionales ? "C’est une alliance de circonstance, il ne faut pas y voir une stratégie à long terme", commente-t-on dans le microcosme politique sudiste. "Une telle combinaison serait de toute façon une grave erreur pour Patrick Lebreton", ajoute-t-on encore, insistant sur la volonté des différents protagonistes de régler des comptes avec André Thien-Ah-Koon.

Cette alliance ne remettrait ainsi pas en cause les stratégies en vue des régionales. Le maire de Saint-Joseph figure en effet parmi les possibles candidats aux régionales de 2022.

Si pour l’heure rien ne filtre sur ses intentions, toutes les options sont très certainement étudiées, une candidature en tant que tête de liste comme une alliance avec un autre ténor de la gauche tel qu’Olivier Hoarau, maire du Port, dont les intentions régionales semblent assez claires. Nul doute que les deux édiles ont certainement échangé sur ce sujet ce dimanche au Port, à l’occasion du coup d’envoi du championnat de La Réunion de football avec l’opposition entre la Jeanne d’Arc et l’Excelsior.

- L’avenir incertain de la Casud -

La lettre adressée par Patrick Lebreton au préfet de La Réunion, dans laquelle il annonce la volonté de rejoindre la Civis est une petite bombe.

Légalement, rien n’empêche Saint-Joseph de rejoindre l’autre interco du Sud, à condition d’avoir l’accord du préfet, du conseil communautaire d’accueil et de toutes ses communes membres, et de démontrer une communauté d’intérêt entre ces territoires. Aucune difficulté particulière à l’horizon pour remplir ces conditions.

En mettant en copie de ce courrier la ville de Saint-Philippe, Patrick Lebreton montre sa ferme intention d’emporter avec lui la petite commune du sud sauvage et ainsi d’affaiblir la Casud qui se résumerait alors à deux communes : Le Tampon et l’Entre-Deux.

Cette perspective pourrait ainsi précipiter la disparition de la Casud et forcer les communes sudistes à s’unir pour mettre en place le "Grand Sud", cette grande interco issue de la fusion de la Civis et de la Casud. Patrick Lebreton pense qu’il tiendrait ainsi une forme de revanche, même s’il verrait sa voix totalement noyée dans le concert de l’ensemble des territoires membres.

Une telle manœuvre déplairait-elle à TAK ? Pas forcément, à en croire les propos qu’il avait tenu lors d’un meeting commun organisé avec Michel Fontaine le 8 mars dernier. Ce jour là, les deux candidats avaient formulé le vœu d’unir le destin des deux interco sudistes pour créer le "Grand Sud".

Au final, cette grande manœuvre qui avait pour but d’affaiblir André Thien-Ah-Koon pourrait au contraire lui être profitable, compte tenu du poids probable du "Grand Sud" qui deviendrait une interco majeure, de l’entente entre les maires des deux principales communes (Le Tampon et Saint-Pierre) et de leur intérêt convergent concernant le devenir du locataire de la pyramide inversée.

