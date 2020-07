BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mardi 21 juillet 2020 :



- Port du masque obligatoire : la pénible mais nécessaire adaptation

- Un collectif réclame le passage de Mayotte en zone verte et la fin du motif impérieux

- Idriss Omarjee devient directeur de cabinet au TCO

- Bisik : Un hommage particulier à Tiloun pour la quatrième semaine de "Ça s'appelle reviens !"

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Belle lumière en début de journée

Port du masque obligatoire : la pénible mais nécessaire adaptation

Depuis ce lundi 20 juillet 2020, le port du masque est obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans dans tous les lieux publics clos. Le décret pris vendredi 17 juillet a été publié samedi 18 juillet au Journal officiel. Le masque est désormais obligatoire dans la totalité des grandes surfaces alimentaires, mais aussi dans les centres commerciaux, les services publics et d'administration, les musées, les cinémas, les lieux de culte, ainsi que les salles de sport, pensions de famille et établissements sportifs couverts. Face à l'amende de 135 euros en cas de non port du masque, l'adaptation se fait tant bien que mal.

Un collectif réclame le passage de Mayotte en zone verte et la fin du motif impérieux

Dans une lettre ouverte adressée au gouvernement, au préfet et à l'ARS de Mayotte, le Collectif des Citoyens de Mayotte à travers la signature de sa présidente Estelle Youssouffa, réclame le passage au vert de l'île aux parfums. Pour le collectif, l'épidémie a diminué sur le territoire, il demande donc la fin de l'état d'urgence sanitaire et celle du motif impérieux qui selon lui gardent Mayotte "sous cloche" sans raison.

Idriss Omarjee devient directeur de cabinet au TCO

Directeur de cabinet et collaborateur depuis 1990, Idriss Omarjee revient dans l'interco de l'ouest, 30 ans après. Il a passé 8 ans au SIVOMR, première intercommunalité de l'île devenue le TCO jusqu'en 1998 et revient aujourd'hui aux côtés d'Emmanuel Séraphin après être passé par le Conseil régional et la ville du Tampon.

Bisik : Un hommage particulier à Tiloun pour la quatrième semaine de "Ça s'appelle reviens !"

Pour la quatrième semaine consécutive, Imaz Press vous fait vivre en direct la représentation de " ça s'appelle reviens ! ", un projet du Bisik en partenariat avec le Théâtre des Bambous à Saint-Benoît. À partir de 19h00, Cie Kisamilé, Cie Artefakt, et Gilbert Pounia se produiront sur scène. Parmi eux, devait se trouver Tiloun, artiste incontournable de La Réunion, décédé le 5 juillet dernier. Une équipe de musiciens sera présent pour lui rendre un dernier hommage en interprétant quelques-unes de ses chansons. La représentation sera retransmise en direct sur notre site, ainsi que sur les pages Facebook du Bisik et d'Imaz Press.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Belle lumière en début de journée

La météo s'annonce un peu fraîche en ce début de journée, l'hiver austral bat son plein. On prévoit entre 21 et 25 degrés sur la côte et 18 en moyenne dans les cirques. Peu de nuages ce mardi dans le ciel, Matante Rosina a une belle lumière pour prendre quelques photos de paysages. La mer reste un peu agitée mais la houle s'amortit.