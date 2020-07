L'Organisation mondiale de la santé (OMS) veut éliminer les hépatites à l'horizon 2030. Cette semaine, à l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite qui a lieu le 28 juillet prochain, le CHU de La Réunion organise des opérations de sensibilisation du public autour de ce thème jeudi 23 juillet à Saint-Benoît et vendredi 24 juillet au CHU sud. Nous publions ici le communiqué du CHU de La Réunion. (Photo d'illustration dépistage hépatite rb/www.ipreunion.com)

La Journée mondiale contre l'hépatite est une journée internationale qui a pour but de sensibiliser à la maladie de l'hépatite et de renforcer les mesures pour améliorer l’accès aux services de dépistage et de traitement. Cette journée est l’occasion d’intensifier les efforts internationaux de lutte contre cette pathologie, d’encourager l’engagement des individus, des partenaires et du grand public.

A cet effet, le CeGIDD Nord-Est en coopération avec la Mairie de Saint-Benoit et les Associations RIVE et ARPS, organise sur le territoire Est une journée de prévention. Au CHU sud ce sont les associations ASETIS et le Planning Familial qui seront présentes pour animer une journée de prévention, information et dépistage.

Deux journées de sensibilisation qui se dérouleront :

- Le jeudi 23 juillet 2020. De 9h à 15h, sur le Parvis de la Mairie de Saint-Benoît

Une animation avec des stands de prévention et d'information sera proposée, sur les Hépatites mais aussi sur les autres Infections transmises par le sang ou par les relations sexuelles non protégées. Des dépistages rapides pourront être réalisés par l'équipe du CeGIDD Nord-Est qui se déplacera en nombre pour assurer ce "Testing Day".

Seront aussi proposés à la population des dépistages pour le V.I.H., la Syphilis, le Chlamydiae et le Gonocoque.

L'activité sur le site principal au CHU Nord, sera comme à son habitude ouverte de 8h à 17h et assurera les mêmes missions.

- Le vendredi 24 juillet 2020. De 9h à 16h, Hall Principal du CHU sud

Prévention, sensibilisation et dépistage seront les maîtres mots de cette journée. Nos partenaires associatifs seront présents dans le hall principal du CHU sud mais le public pourra également profiter du Bus prévention d’ASETIS, stationné à proximité, permettant de faciliter les échanges et la confidentialité des dépistages notamment.

Selon l'OMS, seule une personne sur 20 sait qu’elle a une hépatite et seulement une sur 100 est traitée, d’où l’importance de ces actions de prévention et de dépistage !