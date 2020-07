Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Le bilan augmente de 16 cas de Covid-19 confirmés ce mardi 21 juillet, selon un communiqué de l'ARS de Mayotte. L'île passe à 2.824 cas cumulés. Plus de 14.100 tests ont été réalisés depuis le début. Sept personnes sont hospitalisées, 19 à La Réunion. Deux patients sont en service de réanimation et 5 à La Réunion. Par ailleurs, 38 personnes ont perdu la vie à cause du virus, ainsi que 3 à La Réunion suite à une évacuation sanitaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

