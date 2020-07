Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 heures

La météo s'annonce un peu fraîche en ce début de journée, l'hiver austral bat son plein. On prévoit entre 21 et 25 degrés sur la côte et 18 en moyenne dans les cirques. Peu de nuages ce mardi dans le ciel, Matante Rosina a une belle lumière pour prendre quelques photos de paysages. La mer reste un peu agitée mais la houle s'amortit. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

