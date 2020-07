Après Tiloun le 5 juillet dernier, le maloya perd encore une des ses voix. Simon Lagarrigue est décédé ce mardi 21 juillet 2020 à l'âge de 81 ans. Aux côtés de Firmin Virin, il était l'un des patriarches du maloya et à l'origines de plusieurs chansons à succès avec son groupe Résistance. Une veillée est organisée ce soir. Nous publions les réactions à sa disparition ci-dessous.

• Huguette Bello, maire de Saint-Paul

"La Liberté perd un combattant : Simon LAGARRIGUE a mené d’âpres combats pour l’arracher. Il a perpétué la résistance des MARONS en défiant comme eux l’arbitraire et l’oppression.

Le maloya perd son patriarche, celui qui a empêché qu’il ne meure : Simon a été présent à l’aube de toutes les luttes pour la reconnaissance de la culture réunionnaise, qui ont abouti à la reconnaissance du maloya comme patrimoine mondial de l’humanité.

La Réunion perd un zarlor. Simon avait en lui toute la richesse de nout réyonèzté. Il portait haut, konm an paviyon, les valeurs de solidarité, de tolérance et d’unité réunionnaise.

Mon cœur est plein de tristesse. J’aimais et j’admirais Simon, mon grand camarade-militant, poète de l’oralité travailleur de la terre, grande voix du " petit peuple " des kanikis, avec son cœur à jamais du côté des exploités

J’ai assisté à son premier enregistrement réalisé par Jacqueline Méppiel. Simon LAGARRIGUE, Angela Davis, Gabriel Garcia Marquez ont bénéficié de l’appui de cette grande dame du cinéma qui considérait le montage comme art de combat.

Simon, tout le monde l’appelait "Tonton".

J’adresse à sa famille, à notre pays en deuil, mes condoléances."

• Olivier Hoarau, maire du Port

"Simon Lagarrigue nous a quittés. Une des dernières grandes figures du Maloya laisse derrière lui un patrimoine musical et culturel inestimable.

De lui, nous devons surtout retenir les combats menés pour la liberté et l’égalité sociale au sein du Parti Communiste Réunionnais. Ce militant discret mais infatigable a montré la voie et a porté la voix des plus fragiles.

Il aura participé au rayonnement de notre identité culturelle au-delà des frontières de notre île.

Nou pèrd in zarlor, in zarboutan.

A ses proches, à son beau-frère Firmin Viry, à la grande famille du Maloya et à tous les Réunionnais, je veux témoigner ma profonde tristesse et mon soutien le plus entier."