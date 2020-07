Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 minutes

Ils ont prévenu ce lundi : les transporteurs sortent "l'artillerie lourde". Après avoir attendu une réponse de la Région qui n'est jamais venue, l'intersyndicale a décidé de "partir en guerre" en allant faire le pied de grue devant la collectivité. Une centaine de camions s'est réunie à Champ Fleuri avant de partir en convoi vers la Région. Un autre convoi devrait le rejoindre, au départ de Saint-Pierre. Objectif : montrer leur colère et réclamer une véritable reprise du chantier de la digue, à l'arrêt depuis les dernières commandes de roches. L'intersyndicale réclame la signature de l'ordre de service nécessaire à la poursuite des commandes, et des réponses claires sur la résiliation ou non du marché de la digue. Suivez notre live (Photos rb/www.ipreunion.com)

