Les sapeurs-pompiers dépêchés sur place n'ont pas réussi à réanimer la victime. Le 27 juin dernier, Marcel W a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire alors qu'il rentrait d'une sortie à vélo. Touché en plein coeur par la mort de son beau-père, Vivien Ripol a souhaité honorer sa mémoire en lui adressant un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. (photo : Vivien Ripol)

Véritable passionnée de voyage et de cultures, Marcel a posé ses valises sur notre petit caillou, il y’a 30 ans, et ne l’a jamais quitté depuis. Il est parti pour un dernier voyage, le samedi 27 juin 2020 à l’âge de 66 ans. Le cycliste était intimement lié à La Réunion et plus particulièrement à la Plaine des Sables. " Marcel était passionné, après ses sorties vélo il s’arrêtait souvent pour admirer le volcan " explique sa conjointe. Hommage à celui qui, un jour, était tombé amoureux de La Réunion.

-" C’était une personne merveilleuse " -

Le 16 juillet dernier, Vivien Ripol a partagé sur sa page Facebook une photo touchante, au sommet de la Plaine des Sables afin de rendre hommage à son beau-père une dernière fois. " J’ai réalisé cette image à la Plaine des Sables d’une part parce que Marcel admirait cet endroit, et d’une autre part parce que c’était le meilleur point pour avoir un ciel pur et voir la voie lactée et les étoiles " indique le photographe

Sur ce cliché nocturne, ses deux fils, Arnaud et Florian, autour de son vélo sur lequel il a passé ses derniers instants, regardent vers le ciel.

En légende, le photographe écrit " Tu aimais tant mes photos, je suis sûr que tu aurais adoré celle-ci... et je ne pense pas pouvoir t'offrir meilleur hommage que dans ma passion en compagnie de notre famille. Repose en paix mon très cher Marcel, tu me manqueras terriblement ".

Un bel hommage rempli d’émotions, " dorénavant une nouvelle étoile est apparue dans le ciel, et elle veillera sur nous chaque jour " précise son fils

