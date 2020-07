BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mercredi 22 juillet 2020 :



- La Nouvelle Route du Littoral s'éloigne encore un peu plus

- Port du masque : gare aux infections de peau

- Entre mars et juin 2020, les prix ont reculé de 0,8 % à La Réunion

- Soupçon de harcèlement sexuel : une enquête interne en cours contre un professeur

- Simon Lagarrigue est décédé à l'âge de 83 ans

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la fraîcheur et un peu de vent

La Nouvelle Route du Littoral s'éloigne encore un peu plus

L'expression de "demi-route" semble plus que jamais d'actualité pour la NRL, bien qu'elle déplaise à la Région. Ce mardi 21 juillet, face à l'ire des transporteurs qui campent devant la pyramide inversée depuis le lever du jour, Dominique Fournel a voulu apporter quelques précisions. Et c'est une nouvelle échéance que l'on annonce aujourd'hui : 2024, "au mieux". Pas rassurant tout ça quand on apprend que les tensions entre la Région et le groupement sont plus tendues que jamais, et que la menace d'une résiliation du marché digue est toujours sur la table. Les transporteurs, loin d'être convaincus, ont passé la nuit devant la pyramide inversée et poursuivent le mouvement ce mercredi.

Port du masque : gare aux infections de peau

Le masque de protection s'est invité dans notre quotidien. Peu habitué à être " confiné ", le visage réagit. Rougeurs, irritation, sécheresse, acné ou encore démangeaison, les conséquences varient. Heureusement, vous pouvez prévenir ces problèmes cutanés en prenant quelques précautions. Un docteur en dermatologie livre à Imaz Press ses conseils pour aider votre peau à mieux tolérer le masque.

Entre mars et juin 2020, les prix ont reculé de 0,8 % à La Réunion

Entre mars et juin 2020, les prix à la consommation reculent de 0,8 % à La Réunion. La baisse est portée par la chute des prix des produits pétroliers, et dans une moindre mesure par le recul des prix des produits alimentaires, en particulier ceux des produits frais. Dans les services, les prix reculent également, sous l'effet d'une baisse de prix dans le secteur touristique et des tarifs d'assurance. À l'inverse, les prix des produits manufacturés augmentent, accompagnés par ceux du tabac en forte hausse. Sur un an, l'inflation recule de 1,0 % à La Réunion, en raison essentiellement de la chute du prix des produits pétroliers, et augmente de 0,2 % en France hors Mayotte. Nous publions ci dessous le communiqué de l'INSEE.

Soupçon de harcèlement sexuel : une enquête interne en cours contre un professeur

L'université de La Réunion annonce, ce mardi 21 juillet 2020, le lancement d'une enquête administrative à l'encontre d'un professeur soupçonné de harcèlement sexuel envers des étudiantes majeures. L'université dit s'attacher à faire la lumière sur cette affaire en recueillant les témoignages, "dans le respect de la présomption d'innocence". Nous publions le communiqué ci-dessous

Simon Lagarrigue est décédé à l'âge de 83 ans

Après Tiloun le 5 juillet dernier, le maloya perd encore une des ses voix. Simon Lagarrigue est décédé ce mardi 21 juillet 2020 à l'âge de 81 ans. Aux côtés de Firmin Virin, il était l'un des patriarches du maloya et à l'origine de plusieurs chansons à succès avec son groupe Résistance. Une veillée est organisée ce mardi soir. Nous publions les réactions à sa disparition ci-dessous.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la fraîcheur et un peu de vent

Matante Rosina a bien pensé à regarder au fond de sa tasse de thé cette fois et elle prévoit de la fraîcheur pour ce mercredi. Les températures vont remonter tranquillement au fil de la journée et on attend jusqu'à 25 degrés sur le littoral et 20 degrés maximum dans les cirques, 16 degrés au Maïdo. Ce qui donnera une impression de fraîcheur ce sera aussi le vent. Il s'annonce vigoureux dans le sud et l'est.