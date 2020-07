Les visites ont repris au centre hospitalier de l'ouest comme à l'établissement public de santé mentale de La Réunion. Quelques règles sanitaires continuent cependant de s'appliquer.

Voici quelques rappels concernant les modalités de visite qui sont toujours en vigueur, afin d’éviter la propagation du virus dans les établissements :

- Côté Etablissement Public de Santé Mentale Réunion -

- Les visites doivent restées tout à fait exceptionnelles et répondre à un besoin impérieux à un patient, et notifiées sur décision médicale.

- Les visites sont autorisées du lundi au dimanche de14h à 18h uniquement

- Port de masque obligatoire pour le visiteur

- Nombre de visiteurs limités (2 max) et, sauf exception, l’exclusion des mineurs



Rappel des règles aux visiteurs :

- Ne pas se présenter pour une visite à un hospitalisé en présence de plaies ou signes évoquant une infection virale : fièvre, toux, difficulté à respirer, manque de goût, d’odorat, fatigue ou myalgie.

- Respecter les horaires de visites, la durée limitée de visite et la nécessité de prévenir en cas d’empêchement.

- Respecter le nombre maximum de visiteurs et d’une manière générale, pas de mineurs

- Se présenter à l’heure convenue de visites avec une pièce d’identité et un masque à minima alternatif

- Côté CHOR -

Masques



- Port obligatoire et contrôlé, dès l’entrée au CHOR

- Modalités de visite -

- Les visites se font du lundi au dimanche de 13h à 19h

- 1 visiteur désigné par patient adulte, les 2 parents pour les enfants

- 1 seule venue / jour par visiteur autorisé

- 1 seul visiteur/jour/patient, sauf situation exceptionnelle sur prescription médicale

- 1 bon de visite

- Accueil dans le service par le personnel qui répond à la sonnette d’entrée.

- Recherche de risque Covid19 : voyage, symptômes, personne contact

- Respect des circuits et consignes de circulation dans l’enceinte de l’hôpital

Possibilités d'accompagnement



- Possibilité d’un accompagnement en chambre pour le patient sur décision du médecin responsable de l’unité/cadre de santé.

- Possibilité d’un accompagnement en consultations externes pour les personnes le nécessitant.

- Maternité : le père est autorisé à séjourner dans la chambre de l’accouchée

- Pédiatrie : 1 parent autorisé à séjourner dans la chambre de l’enfant en pédiatrie, néonatologie (chambre mère/enfant) / unité Kangourou.

- Professionnels (délégués médicaux, …) et associations : accueil sur rendez-vous et les mêmes mesures d’hygiène sont appliquées.





Le numéro d’appel gratuit de soutien médico-psychologique à la population et aux professionnels de santé est maintenu Numéro vert gratuit : 0800 200 840 du lundi au vendredi de 09h à 18h.