Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

"On retrouve encore aujourd'hui dans les ordures ménagères des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) : aiguilles, scalpels, pansements et compresses/flacons souillés..." regrette l'Agence régionale de Santé (ARS) dans un communiqué de presse. Elle rappelle que ces déchets doivent être triés selon des règles sanitaires et non jetés avec les ordures ménagères. Une campagne de sensibilisation a donc débuté. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous.

