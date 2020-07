Entre mars et juin 2020, les prix à la consommation reculent de 0,8 % à La Réunion. La baisse est portée par la chute des prix des produits pétroliers, et dans une moindre mesure par le recul des prix des produits alimentaires, en particulier ceux des produits frais. Dans les services, les prix reculent également, sous l'effet d'une baisse de prix dans le secteur touristique et des tarifs d'assurance. À l'inverse, les prix des produits manufacturés augmentent, accompagnés par ceux du tabac en forte hausse. Sur un an, l'inflation recule de 1,0 % à La Réunion, en raison essentiellement de la chute du prix des produits pétroliers, et augmente de 0,2 % en France hors Mayotte. Nous publions ci dessous le communiqué de l'INSEE. ( Photo rb / www.ipreunion.com)

En juin 2020, à La Réunion les prix à la consommation reculent de 0,8 % par rapport à mars 2020. Les prix de l’énergie reculent fortement, accompagnés de la baisse des prix des produits alimentaires et des services. À l’inverse, les prix des produits manufacturés et du tabac augmentent. Sur un an, les prix reculent de 1,0 % à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 0,2 % en France, hors Mayotte

Avec une baisse de 11,6 % entre les mois de mars et juin, les tarifs de l’énergie poursuivent le recul entamé au début du mois de mars et qui s’est prolongé durant la période de confinement. Malgré des hausses au mois de juin, les prix des produits pétroliers demeurent toujours inférieurs à ceux du mois de mars (- 16,3 %), tandis que les tarifs de l’électricité sont stables. Sur un an, les prix de l’énergie reculent de 14,4 % à La Réunion, et de 9,3 % en France.

Dans l’alimentaire, les prix reculent de 1,9 % entre mars et juin. C’est particulièrement le cas pour les produits frais (- 13,5 %), alors que leur prix avait fortement augmenté entre décembre 2019 et mars 2020 (+ 29,8 %). Si les prix des légumes frais baissent sensiblement, ils restent néanmoins plus chers qu’en fin d’année 2019. Hors produits frais, les prix diminuent de 0,7 % sous l’effet de la baisse des prix des viandes, des produits laitiers et des boissons non alcoolisées. Sur un an, les prix de l’alimentaire sont stables (+ 0,0 %) alors qu’ils augmentent de 2,6 % en France.

Les prix des services reculent de 0,4 % sur trois mois. Si les prix des loyers et services rattachés ainsi que ceux des services de santé augmentent légèrement, les prix des " autres services " reculent nettement (- 1,2%). En effet, les assurances habitation, les abonnements de télévision et certains services touristiques (hôtellerie, location de voiture et forfaits touristiques) voient leurs prix reculer sensiblement.

Sur un an, les prix des services reculent de 0,1 % à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 1,1 % en France. Entre mars et juin 2020, les prix des produits manufacturés augmentent de 1,2 %. Cette hausse est liée à celle des prix de l’habillement et des chaussures (+ 5,8%) : leur augmentation, traditionnelle après la fin des soldes d’été, s’est poursuivie une fois le confinement achevé. Les prix des produits de santé augmentent légèrement (+ 0,1 %), alors qu’ils avaient reculé entre décembre 2019 et mars 2020 (- 1,7 %).

Sur un an, les prix des produits manufacturés reculent de 0,7 % à La Réunion et de 1,0 % en France. Le prix du tabac augmente de 5,0 % sur trois mois après une hausse de 4,3 % entre décembre 2019 et mars 2020. Sur 12 mois, il croît de 9,5 % à La Réunion et de 13,9 % en France.