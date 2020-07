Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 18 heures

Matante Rosina a bien pensé à regarder au fond de sa tasse de thé cette fois et elle prévoit de la fraîcheur pour ce mercredi. Les températures vont remonter tranquillement au fil de la journée et on attend jusqu'à 25 degrés sur le littoral et 20 degrés maximum dans les cirques, 16 degrés au Maïdo. Ce qui donnera une impression de fraîcheur ce sera aussi le vent. Il s'annonce vigoureux dans le sud et l'est. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

