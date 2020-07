Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 55 minutes

Le projet d'élagage du tamarin bicentenaire situé à l'angle des rues Montreuil et Sainte-Marie à Saint-Denis a été annulé, ce mercredi 22 juillet 2020. La mairie prévoyait de couper certaines parties de l'arbre en raison de risques sanitaires. Le Kolektif Tamarin, constitué il y a 6 mois autour de la protection de cet arbre, s'est mobilisé ce mercredi matin et a obtenu gain de cause. Entre 20 et 30 personnes se sont réunies autour de l'arbre, selon un membre du collectif. La mairie de Saint-Denis a accepté de les rencontrer "pour discuter de ce qui peut être fait". Une rencontre qui devrait avoir lieu "entre cette semaine et le début du mois de septembre", précise la ville de Saint-Denis.

