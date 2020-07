Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Un train de houle australe arrive dans la journée de jeudi 23 juillet 2020, et s'amplifiera rapidement la nuit suivante. La houle de Sud-Ouest atteint une hauteur de 4 mètres et ne s'amortira que dan la soirée de vendredi. Ce train de houle impactera principalement la zone allant de la Pointe au Sel à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre. Cet épisode, bien que moins puissant que celui du 8 juillet dernier, nécessite de rester prudent aux abords du littoral. Le déferlement de la houle peut entrainer la submersion des plages et la création de forts courants. De plus cet épisode sera accompagné de fortes rafales de vent. Le prochain bulletin de suivi sera émis vendredi matin 24 juillet vers 08h00 locales. (Photo rb/www.ipreunion.com)

