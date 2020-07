Les accusations tournaient depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, l'Université de La Réunion les ont confirmées ce mardi : un professeur de la fac est soupçonné de harcèlement sexuel, suite aux accusations d'une étudiante majeure, qui s'est exprimée longuement dans des vidéos postées sur internet. Les témoignages d'autres jeunes femmes sont actuellement rassemblés. Une enquête interne est en cours. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'Université affirme avoir pris des mesures immédiates pour rencontrer l'étudiante en question. Si une rencontre a bien eu lieu, la victime présumée a affirmé qu'elle s'est extrêmement mal passée, et qu'elle ne s'est pas sentie écoutée. La fac indique simplement de son côté que l'étudiante a "quitté prématurément la réunion" et "demande à ne plus être contactée par l'université".

Selon nos informations, l'étudiante accuse son professeur d'avoir entretenu une relation inaproppriée avec elle alors qu'elle se trouvait en état de détresse psychologique et était soigné en établissement de santé mentale. Elle l'accuse aussi de l'avoir embrassée sans son consentement. Elle parle donc d'une agression sexuelle et non pas uniquement de harcèlement (un baiser forcé est considéré par la loi comme une agression sexuelle, ndlr).

Elle a par ailleurs indiqué à Imaz Press que le harcèlement subi a eu de nombreuses conséquences sur sa santé mentale actuelle, déjà fragile avant sa rencontre avec le professeur. Elle assure aussi avoir alerté sur son comportement déplacé une première fois, un signalement auquel le service égalité aurait répondu par un encouragement à demander une aide psychologique et de patienter jusqu'en août pour enclencher une éventuelle procédure judiciaire.

- Plusieurs jeunes femmes témoignent -

L'étudiante a finalement été reçue une seconde fois, lors d'un entretien écourté où elle assure avoir été mal reçue. Elle récolte actuellement des témoignages d'autres jeunes femmes ayant pu être victimes du même professeur, a-t-elle confié à Imaz Press.

Sur internet, plusieurs jeunes femmes ont en effet signalé avoir déjà été en situation inconfortable face à ce professeur, et ont témoigné de remarques et regards déplacés lors de ses cours. Plusieurs tweets et posts sur Instagram font en effet état du malaise ressenti face à l'enseignant, tweets que nous ne partageons pas dans l'intérêt de respecter l'identité des étudiantes.



Pour l'heure, l'Université de La Réunion assure mettre "tout en œuvre pour traiter cette situation avec la plus grande attention et n’exclut pas de saisir la juridiction compétente en cas de délit avéré". Le professeur en question a lui été reçu à plusieurs reprises par l'administration pour livrer sa version des faits.



