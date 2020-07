Alors qu'un agriculteur, Pierrick Pignolet, alertait ce mercredi matin 22 juillet 2020 sur la sécheresse dans les hauts de La Possession, le Département indique porter "une attention particulière à l'évolution des ressources en eau disponibles pour les agriculteurs". Un dispositif de soutien permettant la livraison d'eau agricole auprès des exploitations les plus vulnérables va de nouveau être mis en place cette année. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Face à la situation de sécheresse que connaît la Réunion, et la zone des hauts de l'Ouest en particulier, le Département, collectivité compétente en matière agricole porte une attention particulière à l'évolution des ressources en eau disponibles pour les agriculteurs.



A l'instar des mesures d'accompagnement mises en œuvre lors des précédents épisodes de ce type, le Département confirme cette année encore la mise en place d'un dispositif de soutien permettant la livraison d'eau agricole auprès des exploitations les plus vulnérables (élevages).

Une première réunion avec les partenaires agricoles, ce vendredi matin, permettra de dresser un état des lieux de la situation, et d'organiser les livraisons de façon à répondre rapidement aux besoins les plus urgents.



Conscient des enjeux rattachés au changement climatique, et afin d'anticiper ses conséquences en matière d'alimentation en eau du territoire, le Président Cyrille Melchior a également souhaité lancer dès cette année des travaux d'envergure pour sécuriser l'approvisionnement des secteurs les plus vulnérables, en particulier les hauts de l'île qui souffrent fréquemment d'un déficit d'infrastructures.

Un premier chantier d'un montant de 10 M€ a ainsi été engagé sur la zone des hauts de l'Ouest, afin de prévenir ce type de difficulté. Les nouvelles infrastructures permettront, dès 2021, d'alimenter non seulement les exploitations agricoles concernées, mais également de participer à la lutte contre les incendies susceptibles d'affecter le massif forestier des hauts sous le vent, situé en cœur du Parc National et véritable joyau de notre biodiversité réunionnaise

