NRL : le vacancier Didier Robert ou l'art du "c'est la faute de tous les autres pas de la mienne"

Mis dos au mur par les transporteurs qui réclament des annonces concrètes concernant la poursuite du chantier de la Nouvelle Route du Littoral, Didier Robert qui profitait tranquillement de ses vacances s'est rebiffé ce mercredi 22 juillet 2020. Il a choisi rapport de force en saisissant un huissier pour faire constater le blocage de la collectivité régionale. Invoquant le "chantage", la "pression", et la "désinformation", qui auraient des "conséquences directes sur les bénéficiaires de toutes les interventions de la collectivité". Il aussi déploré l'"instrumentalisation" des transporteurs par le groupement en charge du chantier. Ou l'art et la manière de jouer la carte du "c'est la faute à tous les autres, pas la mienne". Objectif : tenter par tous les moyens de détourner les regards de la pyramide inversée, le siège dionysien de la Région

Emmanuel Macron joue au foot à Chambord et envoie le ballon dans le visage d'un jeune

C'est un match amical qui a failli virer à l'accident... et personne ne semble l'avoir remarqué. En déplacement au château de Chambord, Emmanuel Macron a échangé quelques passes avec des jeunes. Il s'y rendait dans le cadre du programme "quartiers d'été 2020" pour les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. La séquence a été filmée et on y voit le président tirer de façon manifestement accidentelle en plein visage d'un jeune. L'air de rien la partie continue et le président ne s'arrête pas de jouer pour autant.

Koz ek le responsable sensibilisation de Globice - Nout linvité Jean-Marc Gancille i répon azot

Ce jeudi 23 juillet 2020, Imaz Press reçoit Jean-Marc Gancille, responsable sensibilisation chez Globice, dans ses locaux. Il est notre invité de la semaine pour discuter des cétacés, et des baleines en particulier. Ces dernières se font timides, alors que nous sommes actuellement en pleine saison. Jean-Marc Gancille nous parlera aussi de la nouvelle réglementation pour approcher les baleines, entrée en vigueur ce mardi 21 juillet. Comme d'habitude, notre invité répondra à nos questions en direct sur Facebook. Ca sera ensuite à votre tour de lui faire vos demandes. Rendez-vous à 10 heures !

Saint-Leu : félicitations et dispositif de soutien aux lauréats 2020

La ville de Saint-Leu tient à féliciter les Saint-Leusiennes et Saint-Leusiens qui ont décroché leur diplôme cette année malgré un contexte sanitaire difficile. Pour cela le Bruno Domen, le maire, et les élus du Conseil Municipal ont décidé de modifier les modalités habituelles de remise des récompenses aux diplômés.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Accrochez-vous, ça souffle sur le département

La soleil sera de la partie dans la matinée, mais ce qui domine c'est surtout un fort vent qui souffle sur toute l'île. On attend des rafales de 70 km/h voire 80 km/h de Sainte-Rose à Saint-Denis et de Saint-Philippe à la Pointe des Aigrettes. Du coup, la mer est forte aussi et Matante Rosina déconseille fortement d'aller se baigner ce jeudi, la houle revient avec des vagues de 4 mètres.