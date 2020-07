Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce jeudi 23 juillet marque la Journée mondiale des dauphins. Plus largement, elle concerne les cétacés, bien que les baleines aient déjà leur journée dédiée, le 19 février. Depuis 1986, ce jour est là pour rappeler à toutes et tous l'importance de préserver les dauphins, menacés par les changements climatiques et la présence de l'homme dans les mers du monde. Une journée qui intervient à La Réunion deux jours après la parution d'un nouvel arrêté préfectoral. L'observation et l'approche des cétacés est désormais régie par deux nouvelles règles : une période de quiétude en fin de journée et l'obligation d'être avec un accompagnant diplômé pour la mise à l'eau. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

