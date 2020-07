Mis dos au mur par les transporteurs qui réclament des annonces concrètes concernant la poursuite du chantier de la Nouvelle Route du Littoral, Didier Robert qui profitait tranquillement de ses vacances s'est rebiffé ce mercredi 22 juillet 2020. Il a choisi rapport de force en saisissant un huissier pour faire constater le blocage de la collectivité régionale. Invoquant le "chantage", la "pression", et la "désinformation", qui auraient des "conséquences directes sur les bénéficiaires de toutes les interventions de la collectivité". Il aussi déploré l'"instrumentalisation" des transporteurs par le groupement en charge du chantier. Ou l'art et la manière de jouer la carte du "c'est la faute à tous les autres, pas la mienne". Objectif : tenter par tous les moyens de détourner les regards de la pyramide inversée, le siège dionysien de la Région

Didier Robert n’a décidément pas de chance avec cette sacrée Nouvelle Route du Littoral (NRL) Il y a deux ans, quasiment, Imaz Press Réunion parlait des nuages qui commençaient à s’amonceler au-dessus de ce chantier avec ce titre évocateur "Mais qu’est ce qu’il a fait au bon dieu ?"

Depuis deux jours, c’est très certainement la question que doit se poser le président de Région. Il venait tout juste de partir en vacances après trois mois de tentative de surf sur la vague Covid-19 suivis de la claque monumentale infligée par Ericka Bareigts et Nassimah Dindar aux municipales de Saint-Denis.

Une telle défaite, ponctuée par la déroute de la quasi totalité des candidats qu'il dans les autres communes, valait bien une mise au vert. Peut-être avec yoga et méditation sur son avenir politique.

Pas de chance. Voilà que les transporteurs se mettent à tambouriner à la porte de la pyramide inversée et à camper sous ses fenêtres.

Il faut dire que ces camionneurs ont fait preuve de patience. Depuis près de 5 mois en effet, la Région leur faisait miroiter un accord avec le groupement SBTPC/GTOI pour la poursuite du chantier.

Mais voilà, le confinement est terminé depuis plus de deux mois, et les transporteurs ne voient toujours rien venir. Pas de galets à transporter et encore moins de route à construire

D'où l’ire qui s’est abattue sur la collectivité régionale depuis ce mardi.

Face à ce mouvement de colère, le président de Région a choisi de poursuivre ses vacances et de dépêcher sur place Dominique Fournel, son très fidèle vice-président. Sa mission : désamorcer la bombe.

- Colère décuplée -

Egal à lui-même, l'élu chargé des grands chantiers à la Région a superbement réussi… à décupler la colère des transporteurs. Il faut dire qu'il a pêle-mêle, confirmé le gel du chantier, rejeté toute la faute sur le groupement - en l'accusant de gourmandise et de non respect des règles des marchés publics, et supputé sur une supposée manipulation des camionneurs

Les boucs émissaires étaient donc tout trouvés. Tout est de est de la faute du groupement et accessoirement des transporteurs. La sous évaluation du chantier, c’est le groupement. La non-ouverture des carrières, c’est le groupement. Le manque de matériaux pour poursuivre le chantier, c’est le groupement. Les piliers défaillants, c’est le groupement. Le non respect des délais, c’est le groupement. Bientôt on apprendra que le Covid-19 à La Réunion, c’est aussi la faute du groupement, ricaneront les mauvaises langues.

Didier Robert qui semble avoir trouver une source d'inspiration dans ses vacances, a même décidé ce mercredi de payer de sa personne. Il s'est lancé sur la très étroite et très fragile ligne de crête ouverte par le sherpa Dominique Fournel.

Dans un communiqué, le président de Région a en effet déplorait "que les transporteurs soient eux-mêmes victimes d’instrumentalisation", pointant de fait du doigt… le groupement !

En attendant le dénouement de ce conflit et les annonces concrètes concernant la poursuite ou non de ce chantier, Didier Robert veut faire cesser le blocage de la Région qu'il qualifie de "situation inadmissible".

Il annonce avoir saisi la justice pour cette affaire concernant la NRL. Ce qui, sait-on jamais, aura peut-être pour effet de réactiver un autre dossier portant également sur ce chantier.

Dans cette affaire là, il est question de corruption, de favoritisme et de trafic d'influence dans l'attribution du marché de la NRL. Des perquisitions avaient été menées, notamment au domicile de Didier Robert et Dominique Fournel, entre-autres, avait été placé en garde à vue.

Ces investigations là ont commencé il y a 5 ans…

Aux dernières nouvelles, elles seraient toujours en cours…

