Rencontre avec Jean-Marc Gancille de l'association Globice

Une fois par semaine, pendant 45 minutes à 1 heure, Imaz Press interviewe en direct diverses personnalités. Après un premier temps de questions-réponses entre notre interlocuteur et notre journaliste d'une dizaine de minutes, ce sera à votre tour de poser toutes vos questions. Politiciens, spécialistes, institutions... Nos journalistes leur donneront la parole, tout en leur posant les questions de nos internautes en direct.



Cette semaine, c'est Jean-Marc Gancille qui a accepté de nous rejoindre dans nos locaux. Responsable sensibilisation de l'association Globice, qui a pour but d'étudier et de protéger les cétacés, il répondra à toutes nos questions en rapport avec les baleines – et pourquoi pas sur les dauphins, aussi observés par l'association.

Son interview intervient deux jours après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation pour approcher les baleines. En effet, depuis ce mardi, deux nouvelles règles ont fait leur apparition : la mise en place d'une période de quiétude de 18 à 9 heures et l'obligation d'être accompagné d'un encadrant diplômé pour la mise à l'eau.

Imaz Press le révélait déjà le 4 juillet dernier : la préfecture avait envoyé un projet d'évolution de l'arrêté préfectoral régissant l'observation des baleines à tous ses partenaires pour les consulter. Le projet mentionnait à la base une interdiction de nager avec les couples mère-baleineau dans le périmètre de la Réserve marine. Cette règle, plutôt ambitieuse, a finalement été rejetée.

- Une saison des baleines timide -

Jean-Marc Gancille abordera aussi avec nous la timide saison des baleines qui se déroulent actuellement. Si en 2019, de nombreux spécimens avaient été observés, cette année, les baleines se font bien plus désirées.

Les premières baleines de la saison avaient été observées le 16 mai dernier. Et puis, plus rien, jusqu'au 1er juillet. Depuis, elles se font rares mais quand même un peu présentes. Le membre de Globice discutera donc de ce phénomène avec nous.

