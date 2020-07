Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 14 heures

La soleil sera de la partie dans la matinée, mais ce qui domine c'est surtout un fort vent qui souffle sur toute l'île. On attend des rafales de 70 km/h voire 80 km/h de Sainte-Rose à Saint-Denis et de Saint-Philippe à la Pointe des Aigrettes. Du coup, la mer est forte aussi et Matante Rosina déconseille fortement d'aller se baigner ce jeudi, la houle revient avec des vagues de 4 mètres. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

