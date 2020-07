Depuis le 11 mai, la préfecture s'est engagée dans la distribution d'une première dotation de masques tissus fournis par l'État au profit des personnes les plus vulnérables. Avec les nouvelles règles en vigueur depuis le 20 juillet concernant le port du masque, ces différentes dotations vont être rapidement renouvelées afin de garantir la protection des plus vulnérables. (Photo d'illustration précédente livraison à La Réunion rb/www.ipreunion.com)

La première dotation a permis la distribution de deux masques par personnes aux publics suivants :

• Les bénéficiaires de l’aide pour personnes âgées (APA) et de la prestation compensatoire du handicap (PCH) ainsi que les jeunes suivis par le Conseil Départemental.

Cette distribution à hauteur de 50.000 masques adultes et de 6.000 masques enfants a été gérée par le Conseil Départemental.

• Les bénéficiaires de l’aide alimentaire.

Cette distribution à hauteur de 85.000 masques a été gérée par les épiceries solidaires ainsi que par la Croix-Rouge et la Banque Alimentaire des Mascareignes, via leur réseau. Il s’agit de compléter chaque colis alimentaire avec des masques pour l’ensemble du foyer du bénéficiaire.

• Les personnes du dispositif d’accueil, d’hébergement ou d’insertion (AHI), notamment les personnes SDF ou en rupture d’hébergement et les personnes hébergées par les structures sociale, également, les personnes relevant d’une mesure de protection tutélaire et prises en charge par un service mandataire, ainsi que les jeunes des Missions Locales et les femmes victimes de violences.

Cette distribution, à hauteur de 85.000 masques, a été gérée par la direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale qui s’est appuyée sur les réseaux des opérateurs ou associations intervenant dans les champs de la cohésion sociale et de la jeunesse et des sports.

Le 22 mai, une deuxième dotation État est arrivée sur le territoire. Une dotation de 120.000 masques adultes et de 50.000 masques enfants a été répartie entre les différents CCAS du territoire afin que chaque maire puisse cibler les personnes vulnérables de sa commune ne rentrant pas dans les critères d’attribution de la première dotation.

Avec les nouvelles règles en vigueur depuis le 20 juillet concernant le port du masque, ces différentes dotations vont être rapidement renouvelées afin de garantir la protection des plus vulnérables.