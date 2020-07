Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Dans l'est et le sud de l'île, la livraison de la canne est perturbée ce jeudi 23 juillet 2020. L'UPNA (Unis pour nos agriculteur) a appelé les planteurs à ne pas livrer leur canne, en contestation du nouveau protocole signé le 7 juillet dernier. Le mode d'échantillonnage des cannes permettant de mesurer la richesse est en effet mis en cause, certains agriculteurs dénoncent une "perte d'argent conséquente". "On demande une modification du protocole, avec lequel nous sommes en désaccord, où on ne livrera pas nos cannes" explique Dominique Clain, président de l'UPNA. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans l'est et le sud de l'île, la livraison de la canne est perturbée ce jeudi 23 juillet 2020. L'UPNA (Unis pour nos agriculteur) a appelé les planteurs à ne pas livrer leur canne, en contestation du nouveau protocole signé le 7 juillet dernier. Le mode d'échantillonnage des cannes permettant de mesurer la richesse est en effet mis en cause, certains agriculteurs dénoncent une "perte d'argent conséquente". "On demande une modification du protocole, avec lequel nous sommes en désaccord, où on ne livrera pas nos cannes" explique Dominique Clain, président de l'UPNA. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)