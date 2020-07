Mobilisation des transporteurs : jour 3

Les transporteurs sont toujours en colère et c'est parti pour durer… Ce jeudi ils entament leur troisième journée de mobilisation.

Le mouvement a commencé mardi par un convoi en direction de la Région. L'intersyndicale réunie à Saint-Denis a été rejointe par les transporteurs de Saint-Pierre. Tous ont fait le pied de grue devant l'hôtel de Région pour réclamer des réponses.

Les explications de Dominique Fournel, vice-président régional chargé des grands chantiers, n'ont pas convaincu les transporteurs. Le risque de voir le marché de la digue résilié la semaine prochaine et l'absence de garanties concernant la suite du chantier n'a fait que renforcer leur colère.

Les transporteurs ont décidé de passer la nuit à bord de leurs camions et ont remis le couvert ce mercredi. Cette fois, aucun agent n'a été autorisé à entrer dans l'hôtel de Région. La tension était parfois palpable entre les employés essayant de forcer le barrage et les transporteurs, déterminés à poursuivre le blocage.

Un huissier mandaté par la Région s'est d'ailleurs rendu sur place pour constater le blocage.

Sans nouvelles de Didier Robert, les transporteurs ont finalement eu la surprise de voir un communiqué du président de Région, qui n'a d'ailleurs pas été envoyé à Imaz Press.

Celui-ci affirme que "la Région ne cédera pas au chantage" et affirme avoir saisi "en référé les autorités judiciaires pour faire cesser cette situation inadmissible". Par ailleurs le président de la collectivité n'hésite pas à affirmer qu'une "désinformation" est en route depuis plusieurs semaines. "Je déplore également le fait, que les transporteurs soient eux-mêmes victimes d’instrumentalisation" ajoute-t-il, estimant que le mouvement s'il perdure impacte l'économie du département et la vie des Réunionnais.

Un discours qui ne plaît pas aux transporteurs. La mobilisation continue ce jeudi et l'intersyndicale le dit : elle va être de plus en plus forte.