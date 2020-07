Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

C'est un match amical qui a failli virer à l'accident... et personne ne semble l'avoir remarqué. En déplacement au château de Chambord, Emmanuel Macron a échangé quelques passes avec des jeunes. Il s'y rendait dans le cadre du programme "quartiers d'été 2020" pour les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. La séquence a été filmée et on y voit le président tirer de façon manifestement accidentelle en plein visage d'un jeune. L'air de rien la partie continue et le président ne s'arrête pas de jouer pour autant.

