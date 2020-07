Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Tour de l'île solidaire, organisé par l'Eglise 2.0 et le Secours Catholique rassemble une cinquantaine de coureurs environ. Ils doivent parcourir plus de 200 km. Les dons de la course vont directement aux sans abris. Victime de douleurs aux jambes, le coureur Rémi Mussard a été contraint de s'arrêter. Mais la course continue, rappellent les organisateurs. (Photo Eglise 2.0)

