Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La houle continue de déferler ce vendredi dans le sud et le sud-ouest de l'île. La levée de la vigilance est prévue à 22h, selon Météo France, pas avant. La plus grande prudence est recommandée sur le littoral. En attendant, les badauds n'hésitent pas à aller voir le spectacle depuis les points de vue habituels comme la Pointe au sel à Saint-Leu. Certains surfeurs prennent aussi le risque de se mettre à l'eau pour profiter des vagues, qui culminent jusqu'à 5 mètres ce vendredi. Retrouvez ici les photos et vidéos réalisées par notre photographe. (Photos rb/www.ipreunion.com)

La houle continue de déferler ce vendredi dans le sud et le sud-ouest de l'île. La levée de la vigilance est prévue à 22h, selon Météo France, pas avant. La plus grande prudence est recommandée sur le littoral. En attendant, les badauds n'hésitent pas à aller voir le spectacle depuis les points de vue habituels comme la Pointe au sel à Saint-Leu. Certains surfeurs prennent aussi le risque de se mettre à l'eau pour profiter des vagues, qui culminent jusqu'à 5 mètres ce vendredi. Retrouvez ici les photos et vidéos réalisées par notre photographe. (Photos rb/www.ipreunion.com)