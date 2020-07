La semaine se poursuit devant l'hôtel de Région pour les transporteurs. Ils ne comptent pas lâcher tant qu'ils n'obtiennent pas de rencontre avec Didier Robert. Le président de Région, lui, semble ne pas vouloir céder non plus. Dans un nouveau communiqué envoyé ce jeudi (mais pas à Imaz Press), il informe les usagers que la collectivité "fait tout" pour permettre une continuité des services malgré le blocage de la pyramide inversée. Les tensions entre tous ces acteurs, groupement inclus, semblent loin d'être terminées. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le conflit continue et il ne semble pas prêt de se terminer. Ce vendredii 24 juillet, les transporteurs entament leur quatrième journée de mobilisation devant la Région.

Jour 1

Ils ont commencé le mouvement par un convoi tôt mardi 21 juillet en direction de la pyramide inversée. Sur place, ils ont réclamé une rencontre avec Didier Robert, absent car en vacances. Tant que les transporteurs ne l'ont pas vu autour d'une table, ils refusent de bouger leurs poids lourds.

Dominique Fournel a essayé de prendre le relais, sans succès. Le vice-président chargé des grands chantiers de la Région a donc réalisé une conférence de presse pour donner sa version des choses. Le groupement est directement visé et selon la Région, c'est en raison des sommes réclamées par GTOI-SBTPC-Vinci que le chantier est à l'arrêt. Un conflit qui pourrait bien se terminer par une résiliation du marché de la digue. Si c'est le cas, les transporteurs se retrouveront sans travail pendant au moins 6 mois, le temps de trouver un nouvel attributaire. Dominique Fournel table sur une livraison de la NRL "au mieux" en 2024. Pas de quoi rassurer les transporteurs.

Jour 2

Après une nuits passée sur place et un blocage devenu total à l'entrée de la pyramide inversée - aucun agent ne peut venir travailler, aucun particulier ne peut entrer déposer des documents - les transporteurs poursuivent leur mobilisation.

Entre temps Didier Robert a tenu à apporter une réponse, à distance, sous la forme d'un communiqué. Il avait déjà lancé une première offensive en faisant venir un huissier sur place, mandaté par la Région, pour constater le blocage. Il a aussi indiqué avoir saisi en référé les autorités judiciaires pour faire cesser cette situation inadmissible.

La Région ne cèdera pas "ni au chantage, ni à la pression, ni à la désinformation opérés ces dernières semaines". Didier Robert ajoutait également que les transporteurs étaient eux-mêmes "victimes d’instrumentalisation".

Jour 3

Lees transporteurs ont passé une seconde nuit sur place de mercredi à jeudi pour remettre le couvert dès le lendemain. Le communiqué de la Région n'a pas vraiment calmé le jeu et ce jeudi l'intersyndicale a répondu fermement qu'il n'y avait "aucune manipulation politique".

Les choses ne se sont pas arrangées ce jeudi puisqu'un nouveau communiqué de la Région - qui n'a d'ailleurs toujours pas été envoyé à Imaz Press - rappelle que la collectivité ne cèdera pas.

"La Région Réunion informe les usagers qu’en raison du blocage de l’Hôtel de Région par les transporteurs, les paiements au profit des divers bénéficiaires des aides régionales (étudiants, entreprises, associations culturelles…), ainsi que la validation et délivrance des bons de continuité, connaissent actuellement d’importants ralentissements et retards. La Collectivité met cependant tout en œuvre afin de permettre à ses agents d’assurer la continuité des services et ce malgré l’impossibilité d’accéder à leur outil de travail. Elle regrette que ce blocage brutal et massif de la part des transporteurs, fragilise davantage l’économie de l’île déjà malmenée par la crise de la Covid 19."

"On a vu le nouveau communiqué, c’est exactement de ça : de la communication", réagit Didier Hoareau, président de l'OTI (Organisation des transporteurs indépendants). "Comment ils faisaient pendant le confinement ? Ce n’est pas une journée ou deux qui va empêcher quoi que ce soit. On essaye de retourner l'opinion publique du mauvais côté", constate-t-il.

Les transporteurs, plus remontés que jamais suite à ces communiqués envoyés à distance mais toujours sans déplacement du président de Région sur les lieux, ont donc passé à nouveau la nuit devant la Région et continuent le mouvement de blocage. Ils attendent toujours un échange direct avec Didier Robert, et non son vice président Dominique Fournel. "On ne veut plus avoir affaire à Dominique Fournel, il dit beaucoup de bêtises. Ce sera Didier Robert ou rien", conlut Didier Hoareau.

