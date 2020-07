Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 2 heures

BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du samedi 25 juillet 2020 :



- Tourisme : les professionnels attendent leur part du plan de relance européen

- Covid-19 : une situation de plus en plus préoccupante à Madagascar

- Coronavirus: contrôles renforcés dans les aéroports face à l'augmentation du nombre de cas

- Le groupement "réfute les allégations de pressions sur la Région et d'instrumentalisation des transporteurs"

- Une large opération de nettoyage sur le site du Cap Lahoussaye

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et frais sur La Réunion

BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du samedi 25 juillet 2020 :



- Tourisme : les professionnels attendent leur part du plan de relance européen

- Covid-19 : une situation de plus en plus préoccupante à Madagascar

- Coronavirus: contrôles renforcés dans les aéroports face à l'augmentation du nombre de cas

- Le groupement "réfute les allégations de pressions sur la Région et d'instrumentalisation des transporteurs"

- Une large opération de nettoyage sur le site du Cap Lahoussaye

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et frais sur La Réunion