Retrouvez tous les chantiers en cours et les évènement à venir sur les axes routiers cette semaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Chantiers en cours -

RN1 - Route du Littoral - Travaux de réparation de GBA

Sur la RN1 Route du Littoral secteur Ravine à Malheur sens Sud/Nord, travaux de réparation de GBA la nuit du vendredi 24 juillet. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h en fonction des besoins du chantier.

RN2 - St Philippe - Travaux de dérasement

Sur la RN2 à St Philippe secteur Takamaka, travaux de dérasement jusqu'au vendredi 31 juillet. Circulation alternée de 8h à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de réalisation de murets

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Bois Blanc, travaux de réalisation de murets jusqu'au vendredi 31 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de création d'un accotement

Sur la RN2 à Ste Rose Ravine Bonin, travaux de création d'un accotement jusqu'au vendredi 31 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2002 - Bras Panon - Travaux d'assainissement

Sur la RN2002 à Bras Panon Paniandy, vers le centre-ville, travaux d'assainissement jusqu'au vendredi 31 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoit/La Plaine des Palmistes - Travaux de fouille

Sur la RN3 entre l'Echo à St Benoit et le premier village à la Plaine des Palmistes, travaux de fouille jusqu'au vendredi 31 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoit - Travaux de pose de poteaux

Sur la RN3 à St Benoit entre Chemin Ceinture et Les Platanes, travaux de pose de poteaux jusqu'au vendredi 31 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de réalisation de descente d'eau

Sur la RN5 Route de Cilaos secteur Ravine Burel, travaux de réalisation de descente d'eau jusqu'au vendredi 31 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 16h.

RD400 - St Pierre - Le Tampon/Route des 400 - Travaux de raccordement de l'Ouvrage d'Art Ravine Blanche

Sur la Route des 400 à St Pierre et au Tampon, travaux de raccordement de l’ouvrage d’art Ravine Blanche les nuits jusqu'au mercredi 5 août inclus. Circulation interdite au droit de l’ouvrage de 19h à 5h hors vendredi et week-end.

- Chantiers à venir -

RD41 - St Denis/Route de la Montagne - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RD41 à St Denis/Route de la Montagne du PR 3+300 au PR 5+350, travaux de renforcement de chaussée les nuits des lundi 27 et mardi 28 juillet. Circulation alternée de 20h à 23h et fermeture de route de 23h à 5h.

RN1 - St Paul/St Leu -Travaux de balayage

Sur la RN1 entre l'échangeur Sacré Coeur au Port et celui des Colimaçons à St Leu, travaux de balayage du lundi 27 au vendredi 31 juillet. Voie neutralisée de 19h30 à 5h30 dans un sens ou dans l'autre en fonction des besoins du chantier mobile.

R N1 - St Pierre - Travaux d’élagage sur accotement

Sur la RN1 de la zone de Pierrefonds à la Ravine Blanche et sur la RN3 secteur Caserne, travaux d’élagage sur accotement du lundi 27 au vendredi 31 juillet. Neutralisation de la voie de droite et la BAU en fonction des besoins du chantier dans les deux sens de 8h à 15h30.

RN2 - St Philippe - Travaux de construction de murets

Sur la RN2 à St Philippe entre Ravine Ango et Ravine Arzule, travaux de construction de murets du mardi 28 juillet au vendredi 31 juillet. Circulation alternée de 8h à 15h30.

RN2 - Ste Marie - Travaux de marquage

Sur la RN2 à Ste Marie secteur La Mare, travaux de marquage les nuit du lundi 27 au mercredi 29 juillet. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN2 - St André - Travaux de détection de réseaux

Sur la RN2 à St André secteur Petit-Bazar, travaux de détection de réseaux la nuit du lundi 27 juillet. Voie de droite et BAU neutralisées au droit du chantier de 20h à 5h dans le sens Est/Nord.

RN3 - St Benoît - Travaux d’élagage

Sur la RN3 à St Benoît entre La Confiance et Chemin Ceinture, travaux d’élagage avec nacelle du lundi 27 au mercredi 29 juillet. Alternat au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Pierre - Travaux de fauchage et de taille de haie en TPC

Sur la RN3 à St Pierre entre le giratoire des Azalées et la Zone de la Ravine Blanche, travaux de fauchage et de taille de haie en TPC, les nuits des lundi 27 et mardi 28 juillet. Neutralisation de la voie de gauche dans les deux sens de 20h à 5h.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Travaux d’élagage sur falaise

Sur la RN3 La Plaine des Palmistes secteur Bras-Creux, travaux d’élagage sur falaise du lundi 27 au vendredi 31 juillet. Alternat au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux d'entretien de chaussée

Sur la RN5 Rte de Cilaos entre Cap Noir et le Bas de Village travaux de réparation de chaussée du lundi 27 au mercredi 29 juillet. Circulation alternée de 7h à 17h.

RD11 - St Leu/Rte Piton St Leu - Travaux aménagement carrefour giratoire

Sur la RD11 Rte Piton St Leu, Lieu-dit Quatre Robinets, travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire. Circulation alternée de 7h30 à 15h30 jusqu'au 18 décembre 2020.

RD3 - St Paul/Route Hubert Delisle - Travaux d’abattage d'arbres

Sur la RD3 Rte Hubert Delisle à St Paul, secteur Le Guillaume, travaux d'abattage d'arbres du lundi 27 au jeudi 30 juillet. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD33 - St Joseph/Route Jean Petit - Travaux de pose de câbles électriques

Sur la RD33 Rte Jean Petit à St Joseph, travaux de pose de câbles électriques du lundi 27 au vendredi 31 juillet. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD37 - St Joseph/Route Jacques Payet - Travaux de construction de parapets

Sur la RD37 Rte Jacques Payet à St Joseph, du PR 3+480 au PR 4+300 travaux construction de parapets. Circulation alternée de 7h à 16h jusqu'au 30 octobre.

- Evènements (hors chantiers) -

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 26 juillet de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.

RD73 Petite Ile - Fermeture suite forte houle

Le Conseil Départemental vous informe que sur la RD73 Route de Grand Anse à Petite Ile, en raison de la forte houle, la circulation est interdite jusqu’à nouvel ordre entre les PR0+800 et PR1+500.