Expéditions Défi Plastik, Sea Optimism et PropReunion organisent ce dimanche 26 juillet 2020 un ramassage éco-citoyen de plastique sur le site du Cap Lahoussaye. Une opération qui se déroulera sur terre, sur mer et sous l'eau. Tous les clubs d'apnée, de plongée, de paddle, de kayak et de voile sont invités à se joindre à l'action. (Photo Facebook)

"Le but est de ramasser le plus de déchets possibles, il est aussi d'interpeller, d'informer et de fédérer un maximum de monde autour du problème du plastique dans les océans. Les plus matinaux pourront arriver à partir de 7h30, un petit déjeuner vous sera proposé. La fin du ramassage est prévue aux alentours de 11h30" indiquent les organisateurs sur l'événement Facebook.



Une tente d'information sera également mise en place pour que les participants puissent s'informer sur le problème du plastique dans les océans.



A prévoir selon les organisateurs :

- des gants pour vous protéger les mains

- des sacs poubelle ou en toile de jute

- des chaussures semi-montantes de préférence

- chapeau et crème solaire



Des sacs et des gants seront disponibles sur place pour les personnes qui n'auront pas eu le temps de s'organiser. "En raison de la crise sanitaire actuelle, n'oubliez pas votre masque et respectez les distanciations sociales. Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition" ajoutent les organisateurs.

Une opération à laquelle se joint Globice.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com