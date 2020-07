Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 41 minutes

Les semaines se suivent et se ressemblent, ou presque. Band Cochon publie son nouveau compte-rendu hebdomadaire et cette semaine, le cap tristement symbolique de la double centaine a été franchi : 234 dépôts sauvages, dont 103 pour la seule commune du Tampon, ont été photographiés pour seulement 12 villes. Les dépôts sont les mêmes que d'habitude : non respect des calendriers, pneus, batteries et carcasses de voitures en nombre. L'association Band Cochon dit attendre des actions des maires nouvellement (ré)élus. (Photo rb/www.ipreunion.com)

