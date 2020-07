Publié il y a 2 heures / Actualisé le Mardi 21 Juillet à 10H15

Ce week-end, l'écurie Therma organise l'inauguration de "carrosses" de mariage : de vraies calèches, et des voitures, vintage ou chic il y en a pour tous les goûts. Plusieurs marques se joignent à l'événement pour présenter tout ce qui tourne autour du mariage : robes de mariée, salles de réception, DJ, location de voiture, photographe, décoratrices, coiffure, maquillage, traiteur... etc. Le rendez-vous est donné ces samedi 25 et dimanche 26 juillet de 9h à 18h à l'écurie Therma à Saint-André.

