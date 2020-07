BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du dimanche 26 juillet 2020 :



- Yoni Guezello, 19 ans, milieu de terrain et meilleur buteur du championnat

- Harry et sa passion des voitures miniatures

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Grand port maritime, port du masque, NRL, Didier Robert, casses auto

- Dans le Golan, des dolmens mettent en lumière une culture méconnue

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel gris sur La Réunion ce dimanche

Yoni Guezello, 19 ans, milieu de terrain et meilleur buteur du championnat

Triple buteur contre la Jeanne d'Arc du Port, lors de la 1ère journée, Yoni Guezello (19 ans) a permis à l'AS Excelsior de prendre seule la première place du championnat. Un statut anecdotique à la genèse de la compétition, mais tout même révélateur des ambitions du club de Saint-Joseph et de son jeune milieu de terrain. Lors d'essais dans les clubs professionnels de Montpellier en juillet 2019, puis de Tours et d'Orléans en décembre et janvier dernier, Yoni Guezello a pu goûter au plus haut niveau et mesurer le chemin qui lui reste à parcourir l'atteindre. La première étape : laisser sa marque dans le football péi. Ses trois buts lors du premier match de la saison sont un premier pas. Entretien.

Harry et sa passion des voitures miniatures

A Saint-Denis, un appartement ordinaire occupé par un retraité pas si ordinaire, fait naître des étoiles dans les yeux des petits garçons de plus de 50 ans. Nous sommes chez Harry Champigneul, il collectionne les voitures et les motos miniatures... Un vrai voyage dans le temps pour nostalgiques des belles carrosseries.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Grand port maritime, port du masque, NRL, Didier Robert, casses auto

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet 2020 sur Imaz Press :



- Lundi 20 juillet - Grand port maritime : les dockers souhaitent le dépistage systématique des marins

- Mardi 21 juillet - Port du masque obligatoire : la pénible mais nécessaire adaptation

- Mercredi 22 juillet - La Nouvelle Route du Littoral s'éloigne encore un peu plus

- Jeudi 23 juillet - NRL : le vacancier Didier Robert ou l'art du "c'est la faute de tous les autres pas de la mienne"

- Vendredi 24 juillet - Détruire un véhicule hors d'usage : une galère qui coûte souvent cher

Dans le Golan, des dolmens mettent en lumière une culture méconnue

La découverte inopinée de gravures creusées sur un dolmen dans la région du Golan syrien, occupé par Israël, donne un nouvel aperçu de la présence d'une mystérieuse société ayant prospéré il y a des milliers d'années, estiment des archéologues israéliens.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel gris sur La Réunion ce dimanche

Le temps sera maussade et la pluie au rendez-vous nous dit Matante Rosina. Mais un peu de pluie ça ne fait jamais de mal et ça nourrit les plantes. Les nuages vont masquer le soleil une bonne partie de la journée, mais côté températures ça va un peu se réchauffer. Et vous il fait quel temps ?