A Saint-Denis, un appartement ordinaire occupé par un retraité pas si ordinaire, fait naître des étoiles dans les yeux des petits garçons de plus de 50 ans. Nous sommes chez Harry Champigneul, il collectionne les voitures et les motos miniatures... Un vrai voyage dans le temps pour nostalgiques des belles carrosseries. (Photos DR)

Le collectionneur nous reçoit simplement dans son petit appartement. Il y vit seul avec sa passion, étalée sur la table du séjour sous nos yeux ébahis. Deux chevaux, Citroën DS, Fiat 600, Vieille Ford, Renault 16, Peugeot 404, le combi Volkswagen des babas-cool… Ces véhicules de "monsieur tout le monde" des années 70 ont le don de réveiller des souvenirs d’enfance, quand les routes de La Réunion n’étaient pas aussi larges et la circulation moins embouteillée.

"Quand j’étais gamin, j’admirais les voitures des voisins, qui étaient assez aisés. Renault Floride, Caravelle, DS… Ces voitures m’en mettaient plein la vue. Ma passion est venue de là", raconte cet ancien personnel civil des armées.

Les années passent et Harry fréquente un voisin mécanicien de la rue Sainte-Marie qui répare des motos. "A l’époque, pour mon père, la moto c’était un engin de voyou. J’ai passé outre. Je consultais déjà les revues spécialisées."

Il reste en arrêt devant les essais des Suzuki T125, T350 et T500, une marque dont il est toujours fan. "Je lisais sans forcément tout comprendre mais ça me faisait rêver. J’ai mis plus de 45 ans pour obtenir une T500 de 1973 (grandeur nature), que j’ai fait venir de métropole."

- "Les voitures d'aujourd'hui ne m'intéressent pas" -

C’est en métropole justement, où Harry passe ses vacances en 1979, que la collection des voitures miniatures commence avec une Mercedes des années 30, trouvée dans une librairie de Chaumont. Suivra une Chevrolet Corvette de 1957, toujours en parfait état. "J’ai apprécié son esthétique, les détails de construction." Des modèles très fidèles vendus à cette époque plus d’une centaine de francs.

Au fur et à mesure, Harry acquiert d’autres pièces, de toutes les époques, sur catalogue puis sur internet. "J’aime non seulement les voitures, mais l’époque qu’elles représentent et les histoires qu’elles évoquent, comme ces voitures de l’entre-deux guerre qui rappellent Al Capone et la prohibition."

Les miniatures les plus belles et les plus travaillées sont à l’échelle 1/18e, de la Traction Avant, culte, décorée façon voiture abandonnée, à l’Opel GT, la voiture préférée d’Harry, avec les phares escamotables. Sans oublier le "panier à salade" Citroën de la maréchaussée et notre "Dedeuche" nationale.

"Je me suis spécialisé sur les voitures anciennes. Les voitures d’aujourd’hui ne m’intéressent pas", précise Harry, très ironique sur les vrais modèles contemporains, bourrés d’électronique. "Les voitures d’époque avaient plus de gueule et elles ne se ressemblaient pas."

- Miniatures, coeurs à prendre -

Mais les plus belles miniatures sont sans conteste les motos, dont le rendu des détails est impressionnant, tant au niveau du moteur que de l’instrumentation. On reste en admiration devant ces chefs-d’œuvre, dont une Suzuki, le modèle préféré d'Harry, ou cette Honda CB 750, acquise à Singapour. "Une révolution, en 1969. C’était la moto que tout le monde voulait avoir", raconte Harry.

"J’aurais aimé que mes enfants poursuivent cette collection, mais cela ne les intéresse pas", déplore-t-il, souhaitant à présent tourner la page en vendant ses petites voitures sur Facebook.

Si vous désirez en acquérir une, les tarifs commencent à 30 euros pour les modèles 1/43e, jusqu’à 120 euros pour les modèles 1/18e, selon le degré de finition et la rareté. Harry estime la valeur totale de sa collection à un minimum de 3.000 euros. Il souhaite que les acheteurs soient bien conscients de la valeur de ces voitures et motos, qui sont tout sauf des jouets. Curieux et pas sérieux s’abstenir !

